İsrail – Filistin savaşı Yunanistan’ı alarma geçirdi

İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ve terörle mücadele birimleri teyakkuz haline geçti.

KAYNAK: AA
İsrail – Filistin savaşı Yunanistan’ı alarma geçirdi

Yunan basını, Atina’daki İsrail hedeflerinin korunması ve ülkedeki Filistinli göçmenlerin gözetimi için özel önlemler alındığını duyurdu.

Atina’daki İsrail hedefleri koruma altında

Yunan basınında yer alan haberlere göre; EYP ve terörle mücadele birimleri, savaş nedeniyle alarma geçti. Haberlere göre, İsrail’in Atina Büyükelçiliği de dahil olmak üzere başkent Atina’daki İsrail hedeflerinin korunmasına yönelik özel önlemler belirlendi. Bu önlemler kapsamında, İsrail hedeflerine yakın bölgelerde güvenlik güçlerinin sayısı artırıldı ve olası saldırılara karşı hazırlık yapıldı.

Ülkedeki Filistinli göçmenler gözlem altında

Haberlere göre, ülke genelindeki göçmen kamplarında da güvenlik önlemleri artırıldı. Ülkede yaşayan Filistinli göçmenlerin gözlem altında tutulması, havaalanlarında Orta Doğu’dan gelen girişlerde kontrollerin üst seviyeye çıkarılması, ülkedeki İsrailli turistlerin gözetiminin sağlanması gibi önlemlerin alınması planlandı. Ayrıca, Filistinlilerin ülkede düzenleyeceği eylemlerde de güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına karar verildi.

Öne Çıkanlar
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’e gidiyor Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’e gidiyor
İsrail, Hamaney’e sert çıktı 'Klavye arkasından konuşmak kolay' Dünya
İsrail, Hamaney’e sert çıktı 'Klavye arkasından konuşmak kolay'
El Kassam Tugayları, İsrail'in Ashkelon kentine sızdı. İsrail askerleri ile sokak çatışmaları yaşanıyor Dünya
El Kassam Tugayları, İsrail'in Ashkelon kentine sızdı. İsrail askerleri ile sokak çatışmaları yaşanıyor
Tapu sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Net tarih verildi bunu yapana rekor ceza geliyor Ekonomi
Tapu sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Net tarih verildi bunu yapana rekor ceza geliyor
İsrail Savunma Bakanı Gallant “Gazze asla eski haline dönmeyecek” Dünya
İsrail Savunma Bakanı Gallant “Gazze asla eski haline dönmeyecek”
Galatasaray'dan Kairos'a set yok Spor
Galatasaray'dan Kairos'a set yok
Afyonkarahisar’da baltalı vahşet. 3 gün sonra hayatını kaybetti Yaşam
Afyonkarahisar’da baltalı vahşet. 3 gün sonra hayatını kaybetti