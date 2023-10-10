İsrail – Filistin savaşı Yunanistan’ı alarma geçirdi

Yunan basını, Atina’daki İsrail hedeflerinin korunması ve ülkedeki Filistinli göçmenlerin gözetimi için özel önlemler alındığını duyurdu.

Atina’daki İsrail hedefleri koruma altında

Yunan basınında yer alan haberlere göre; EYP ve terörle mücadele birimleri, savaş nedeniyle alarma geçti. Haberlere göre, İsrail’in Atina Büyükelçiliği de dahil olmak üzere başkent Atina’daki İsrail hedeflerinin korunmasına yönelik özel önlemler belirlendi. Bu önlemler kapsamında, İsrail hedeflerine yakın bölgelerde güvenlik güçlerinin sayısı artırıldı ve olası saldırılara karşı hazırlık yapıldı.

Ülkedeki Filistinli göçmenler gözlem altında

Haberlere göre, ülke genelindeki göçmen kamplarında da güvenlik önlemleri artırıldı. Ülkede yaşayan Filistinli göçmenlerin gözlem altında tutulması, havaalanlarında Orta Doğu’dan gelen girişlerde kontrollerin üst seviyeye çıkarılması, ülkedeki İsrailli turistlerin gözetiminin sağlanması gibi önlemlerin alınması planlandı. Ayrıca, Filistinlilerin ülkede düzenleyeceği eylemlerde de güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına karar verildi.