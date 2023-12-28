İsrail Filistinlilerin döviz bürolarını bastı, paraları çaldı

Kaynak: AA
İsrail Filistinlilerin döviz bürolarını bastı, paraları çaldı
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki bazı döviz büroları ve şirketlere düzenledikleri baskınlarda 10 milyon şekele (yaklaşık 2 milyon 700 bin dolar) el koydu.

İsrail ordusu, polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Batı Şeria'daki bazı döviz büroları ve şirketlere baskınlar düzenledi.

Baskınlarda toplam 10 milyon şekele (yaklaşık 2 milyon 700 bin dolar) el koyuldu.

Ordu, polis ve Şin-Bet'ten yapılan ortak açıklamada, el konulan paranın Hamas'a ait olduğu iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, baskınlar sonucu döviz bürolarında çalışan 21 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Baskında paraların yanı sıra kasalar, belgeler, kayıt cihazları ve cep telefonlarının müsadere edildiği aktarıldı.

Açıklamada, el koyma işleminin Savunma Bakanlığı’ndan alınan talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği savunuldu.

Son Haberler
Merkez Bankası'ndan ‘enflasyon’ açıklaması: Asgari ücret ve ocak ayı işaret edildi Ekonomi
Merkez Bankası'ndan ‘enflasyon’ açıklaması: Asgari ücret ve ocak ayı işaret edildi
İsrail'den Şam'a hava saldırısı Dünya
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Süper Kupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Kupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Yargıtay Başkanı’ndan AYM’ye ‘Can Atalay’ mesajı: ‘Temyiz kabiliyeti yok’ mantığıyla adaletten uzaklaşmayın Gündem
Yargıtay Başkanı’ndan AYM’ye ‘Can Atalay’ mesajı: ‘Temyiz kabiliyeti yok’ mantığıyla adaletten uzaklaşmayın
Komedyenler buluşmasından ‘Mutluyuz’ Yazarlar
Komedyenler buluşmasından ‘Mutluyuz’
Yeni tarz muhalefet; CHP ve Özgür Özel Yazarlar
Yeni tarz muhalefet; CHP ve Özgür Özel
Ücret asgari, etkisi azami Yazarlar
Ücret asgari, etkisi azami