İsrail Filistinlilerin döviz bürolarını bastı, paraları çaldı

İsrail ordusu, polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Batı Şeria'daki bazı döviz büroları ve şirketlere baskınlar düzenledi.

Baskınlarda toplam 10 milyon şekele (yaklaşık 2 milyon 700 bin dolar) el koyuldu.

Ordu, polis ve Şin-Bet'ten yapılan ortak açıklamada, el konulan paranın Hamas'a ait olduğu iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, baskınlar sonucu döviz bürolarında çalışan 21 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Baskında paraların yanı sıra kasalar, belgeler, kayıt cihazları ve cep telefonlarının müsadere edildiği aktarıldı.

Açıklamada, el koyma işleminin Savunma Bakanlığı’ndan alınan talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği savunuldu.