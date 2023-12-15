İsrail Gazze'de 3 İsrailli rehineyi öldürdü

İsrail ordu sözcüsü Hagari'nin açıklamasına göre, Gazze'deki 3 rehine "dost ateşi" sonucu vurularak hayatını kaybetti. İsrail ordusu yaşananlarla ilgili tam sorumluluk aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

İsrail ordusu, askerlerinin bugün üç İsrailli rehineyi düşman askeri sanıp yanlışlıkla vurarak öldürdüğünü söyledi.

“Şejaiya'daki çatışma sırasında İsrail ordusu yanlışlıkla üç İsrailli rehineyi tehdit olarak tanımladı. Ardından askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler” diyen İsrail ordusu sözcüsü Hagari, “Trajik olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu” ifade etti.

İSRAİL ORDUSU ÖLENLERİN ADLARINI AÇIKLADI

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde “ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı” belirtilen açıklamada, olayın ardından cesetlerin incelenmek üzere İsrail’e nakledildiği ve sonrasında cesetlerin 3 esire ait olduklarının doğrulandığı kaydedildi.

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarıldı.

"OLAYDAN DERS ÇIKARDIK"

İsrail ordusunun konuyu incelemeye başladığına işaret edilen açıklamada, olayın yaşandığı “bölgenin son birkaç gündür devam eden çatışmaların yaşandığı aktif bir savaş bölgesi olduğu” savunuldu.

Açıklamada, “Olaydan anında dersler çıkarıldı ve bunlar sahadaki tüm İsrail ordu birliklerine aktarıldı. İsrail ordusu, trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiriyor ve ailelere en içten başsağlığı dileklerini iletiyor. Ulusal misyonumuz, kayıp kişilerin yerini tespit etmek ve tüm rehineleri evlerine geri getirmektir.” ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DEN ESİRLERİN KURTARILMASINDA BAŞARISIZ OLDUK İTİRAFI

İsrail ordusu, geçen hafta cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen operasyonun başarısız olduğunu doğrulamış ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını duyurmuştu.