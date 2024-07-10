İsrail Gazze’de 4 günde 4 okulu vurdu

Kaynak: DHA
İsrail Gazze’de 4 günde 4 okulu vurdu

Filistinli yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, Han Yunus kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulun girişine düzenlenen saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bu saldırının son dört günde gerçekleşen dördüncü okul saldırısı olduğunu vurgulayarak, "Savaş başladığından bu yana Gazze'deki UNRWA okullarının üçte ikisi hedef alındı, bazıları bombalandı ve çoğu ağır hasar gördü. Okullar artık çocuklar için güvenli eğitim ve umut mekanları olmaktan çıktı, aksine aşırı kalabalık sığınaklara dönüştü ve maalesef ölüm ve acı mekanları haline geldi. Dokuz ay boyunca, bizim denetimimiz altında, acımasız ve sonu gelmeyen ölümler, yıkım ve umutsuzluk yaşanıyor. Gazze, çocuklar için güvenli olmayan bir yer haline geldi" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise yaptığı açıklamada, "Han Yunus'ta ailelerin barındığı bir okulun IDF tarafından bombalandığı ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Masum siviller daha ne kadar bu çatışmanın acısını çekecekler? Uluslararası hukukun her türlü ihlalini kınıyoruz: sorumlular hesap vermeli. Mahsur kalan yüzlerce sivilin güvenliği sağlanmalı, tüm rehineler serbest bırakılmalı ve ihtiyaç duyulan insani yardım ulaştırılmalıdır. Derhal ateşkes ilan edilmesi gereklidir" dedi.

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