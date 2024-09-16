İsrail Gazze'de bir evi vurdu: 3 Filistinli hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail Gazze'de bir evi vurdu: 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Muharib" ailesine ait evi hedef aldığını duyurdu.

Basal, İsrail ordusunun saldırısında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Son Haberler
Türkiye'ye tatile gelen suç makinası yakayı ele verdi. İnterpol 'Kırmızı Bülten'le arıyordu
Türkiye'ye tatile gelen suç makinası yakayı ele verdi. İnterpol 'Kırmızı Bülten'le arıyordu
Almanya'dan Schengen açıklaması. Türkler de etkilenecek mi?
Almanya'dan Schengen açıklaması. Türkler de etkilenecek mi?
Maganda makas attı! Üstelik de sosyal medyadan paylaştı!
Maganda makas attı! Üstelik de sosyal medyadan paylaştı!
İsrail Gazze'de bir evi vurdu: 3 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail Gazze'de bir evi vurdu: 3 Filistinli hayatını kaybetti
Bursa’da yol verme kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa’da yol verme kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti