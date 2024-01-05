İsrail Gazze’de bir gazeteci daha öldürüldü. Sayı 107’ye çıktı

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, İsrail’in Gazze’deki Şifa Tıp Kompleksi’ne düzenlediği kuşatma sırasında yaralanan gazeteci Ekrem Şafii’nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Şafii’nin, Filistin basın ajansı Safa için çalıştığı belirtildi ve İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 107’ye çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, hayatını kaybeden gazetecinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Daha önce Medya Ofisi tarafından yapılan bir açıklamada, İsrail’in Gazze’deki gazetecileri “Filistin hikayesini susturmak, gerçekleri örtbas etmek ve haberlerin ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü” belirtildi.