İsrail Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı

İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesi'ni "doğrudan" hedef aldı. İsrail savaş uçakları ayrıca Şifa Hastanesi'nin avlusuna da saldırdı. Saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
İsrail Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre, İsrail savaş uçakları Rantisi Çocuk Hastanesi'ni doğrudan hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneyi direkt hedef alması sonucu hastanenin bodrum katında ve bazı tesislerinde büyük yangınların çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

İSRAİL ŞİFA HASTANESİ ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldığını belirtti.

Kudra, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını ifade ederek, binlerce kişinin barındığı hastanenin hedef alınmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre de İsrail Şifa Hastanesi avlusunda bulunan ve içinde sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

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