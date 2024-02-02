İsrail, Gazze'de görev yapan bir tugayı daha geri çekti

İsrail ordusu, 2 ay boyunca Han Yunus'ta görev yapan 55. Yedek Tugay'ın Gazze'den ayrıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'ta görev yaptığı süre boyunca tugayın pek çok tünel girişi tespit ettiği ve bunları imha ettiği belirtildi.

Ayrıca son haftalarda Hamas tarafından kullanılan 2 füze rampasının da tugay tarafından ortaya çıkarıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, 55. Yedek Tugay'ın neden çekildiği ve kaç kişi olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu daha önce de pek çok tugay ve tabur seviyesindeki askeri birliklerini Gazze'den çektiğini açıklamıştı.