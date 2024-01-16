İsrail, Gazze’de konuşlandırdığı 4 tümenden 1’ini geri çekiyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürüyor.

Son olarak bölgeye konuşlandırılan 4 tümenden biri olan 36. Tümen'i geri çekilmesi kararı alındı. Tümen eğitim ve dinlenme amacıyla İsrail'e geri dönecek.

36. Tümen’in Gazze Şeridi’ne yeniden konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Tümen, Gazze Şeridi’nde kuzeyinde binlerce Filistinlinin öldürüldüğü bölgede görev alıyordu.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde konuşlandırdığı 162. Tümen kuzeyde, 99. Tümen orta kısımda ve 98. Tümen de güneyde saldırılarına aralıksız devam ediyor.