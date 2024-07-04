İsrail Gazze’de okul vurdu: 5 ölü 15 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail Gazze’de okul vurdu: 5 ölü 15 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Gazze kentinin doğusunda bulunan bir okulu hedef alması sonucunda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekiplerinin yazılı açıklamasına göre, saldırıda 15 kişi yaralandı. Bombalanan okulun enkazından çıkarılan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Ölen Filistinlilerin cenazeleri ve yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 38 bin 11 Filistinli öldü. Bu kayıpların içinde 15 bin 694 çocuk ve 10 bin 279 kadın bulunuyor. Ayrıca, saldırılarda 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce kişinin olduğu bildirilirken, sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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