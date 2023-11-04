İsrail, Gazze’deki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze’nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

KAYNAK: AA
İsrail, Gazze’deki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladı

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İsrail, Gazze'nin pek çok noktasına havadan ve karadan saldırı düzenledi

İsrail, gece boyunca karadan ve havadan Gazze'nin kuzeyi ile güneyindeki farklı kentlere saldırılarını sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki En-Nasr ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde sivillerin yaşadığı evleri bombaladı.

Gazze'nin batısı ile kuzeyindeki Eş-Şati ve Cebaliya mülteci kampları ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun kentlerinde, güneyde ise Han Yunus ve Refah kentlerinde çok sayıda ev bombalandı. Saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Gazze'nin doğusundaki bölgeler de topçu ateşiyle vuruldu.

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