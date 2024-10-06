İsrail Gazze’nin kuzeyine kara saldırısı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İsrail Gazze’nin kuzeyine kara saldırısı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın kuşattıldığı ve yeni bir kara operasyonu başlattığı açıklandı.

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'yı kuşattığını, yeni bir kara operasyonu başlattığını ve hava kuvvetlerinin desteğiyle saldırıların sürdüğünü duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün düzenlediği hava saldırılarında 23 kişinin öldüğünü ve 93 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail’in Lübnan’a 23 Eylül’de başlattığı saldırılarda şu ana kadar 1204 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 411 kişi yaralandı. Lübnan resmi kaynaklarına göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle 1 milyon 200 binden fazla kişi ise yerinden oldu.

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