İsrail Gazze’ye gönderilen 3 bin tır yardımı engelledi

Gazze’deki hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmaya devam etmesinin Gazze'de kıtlığın yeniden baş gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, iki sınır kapısının 13 gün üst üste kapalı tutulmasının sonucunda, Gazze'ye yönelik 3 bin tır yardımın İsrail tarafından engellendiği belirtildi. Bununla birlikte, 690 hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına çıkmasının da engellendiği aktarıldı.

Sınır kapılarının kapalı olmasının var olan insani krizi derinleştirdiği ve uluslararası hukuk ile insancıl hukuk kurallarını açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "ABD yönetimi, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun soykırımın önlenmesi konusunda üzerlerine düşen rolü yerine getirmedi, aksine işgale soykırım suçunun devam etmesi için yeşil ışık yaktı. Açlık ve kuşatma politikaları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarını açıkça ihlal ediyor. Soykırım savaşının devamından işgalci İsrail'i, ABD yönetimini, Avrupa Birliği'ni ve uluslararası toplumu tamamen sorumlu tutuyoruz" denildi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve özgür dünyanın tüm ülkelerine, Gazze'deki insani felaketin sona erdirilmesi ve daha büyük felaketlerin yaşanmadan önce geçişlerin açılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinlinin öldüğü ve 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.