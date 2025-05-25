İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor! Sivil Savunma Müdürlüğü'nde acı kayıp

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Operasyonlar Dairesi Müdürü Albay Eşref Ebu Nar ve eşinin İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evlerine düzenlediği saldırıda şehit olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren Ebu Nar'ın Sivil Savunma Müdürlüğü bünyesinde Gazze'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde idareci olarak çalıştığı, son olarak Operasyonlar Dairesi Müdürü olarak görev yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca Ebu Nar'ın, kendisini insani ve mesleki çalışmalara adayan, disiplinli ve sorumluluk sahibi bir kişi olduğu ifade edildi.