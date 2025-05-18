İsrail gece yarısı bombaladı! Yine sivilleri hedef aldılar

Kaynak: İHA
İsrail gece yarısı bombaladı! Yine sivilleri hedef aldılar

İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırıları korkunç bir bilanço bıraktı: Gece boyunca süren bombardımanlarda en az 59 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Han Yunus’taki sivillerin sığındığı çadırlar hedef alınırken, 7 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısı 53 bin 272’ye ulaştı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son saldırıları ağır kayıplara yol açtı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun gece yarısından itibaren gerçekleştirdiği bombardımanlarda en az 59 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin, Gazze, Cibaliye ve Deir-el Balah kentlerinde sivillerin yaşadığı evlere yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı rapor edildi. İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle can kaybı sayısının artabileceği ifade edildi.

İsrail ordusu, günün erken saatlerinde Han Yunus’un batısındaki El-Mevasi bölgesini hedef almıştı. Yerinden edilmiş sivillerin sığındığı ev ve çadırlara yönelik bu saldırılarda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı en az 53 bin 272’ye ulaşırken, yaralananların sayısı ise 120 bin 673’e yükseldi.

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