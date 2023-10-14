İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü.

KAYNAK: AA
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü

Vadi el-Hilve Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te yer alan İseviyye Mahallesindeki olaylarda bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kimliği açıklanmayan Filistinli, kurtarılamadı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İseviyye'deki olaylarda İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi. Olaylarda, 2 Filistinlinin gerçek mermiyle, birinin de plastik mermiyle yaralandığı duyuruldu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise İseviyye'de olaylar çıktığı belirtildi. Polise molotofkokteyli ve havai fişek atıldığı aktarılan olayda ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadan, 3 kişinin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Açıklamada, "Güney bölgesinde devam eden çatışma sırasında düzeni bozmaya, zarar vermeye veya zarar vermeye yönelik her türlü girişim kararlı bir tepkiyle ve sıfır tavizle karşılanacaktır." ifadesine yer verildi.

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