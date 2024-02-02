İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 17 haftadır kısıtlıyor

Kaynak: AA
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 17 haftadır kısıtlıyor
İsrail, Doğu Kudüs’teki işgal altındaki topraklarda yer alan Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlileri engellemek için yeni kısıtlamalar uyguladı.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi yetkilisi, normal şartlarda cuma günleri 50 bin kişinin üzerinde Müslümanın saf bağladığı Aksa’da bu hafta sadece 13 bin kişinin namaz kılabildiğini söyledi.

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Gözlemciler, İsrail polisinin 17 haftadır devam eden kısıtlamaları yüzünden cuma namazı sırasında Mescid-i Aksa’nın yine ıssız kaldığını ifade etti. İsrail polisi, 7 Ekim’de Gazze’ye saldırılar başladığından beri Mescid-i Aksa’ya girişleri sınırlarken bu uygulamaları cuma günleri daha da sıkılaştırıyor.

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İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya ulaşan yollara barikatlar kurarak kapatan İsrail polisi, cuma günleri sadece yaşlı Filistinlilerin Aksa’ya girmesine müsaade ediyor.

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Uzak yerlerden Mescid-i Aksa’ya gelerek namaz kılmak isteyen Müslümanlar, Aksa’nın kapılarına yakın yerlerde namazlarını eda ediyorlar.

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