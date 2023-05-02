İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı

İsrail'in Halep Havalimanı ve çevresine düzenlediği hava saldırısında 1 asker hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsrail Halep Havalimanı'na saldırdı: 1 ölü 7 yaralı

Suriye Resmi Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in yerel saatle 23.35’te Halep Havalimanı ve çevresine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda 1 rejim askerinin öldüğü, 2’si sivil olmak üzere 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle ağır hasar alan havalimanının hizmet dışı kaldığı aktarıldı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Halep çevresinde birkaç füzeyi düşürdüğü belirtildi.

İsrail, Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaşta Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Lübnan Hizbullahı ile Suriye ordusuna ait mevzilere yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

(İHA)

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