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İsrail, Halep Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Halep Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Havalimanındaki tarifeli seferler de Şam ve Lazkiye Uluslararası Havalimanları'na yönlendirildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:13
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İsrail, Halep Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi

İsrail, Halep Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi
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Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in bugün yerel saat ile 02.07'de Halep Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, maddi hasar meydana gelen havalimanında uçuşların bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, "Bugün saat 02:07'de düşman İsrail, Akdeniz yönünden Lazkiye'nin batısından Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Havalimanında maddi hasara yol açarak hizmet dışı bıraktı" ifadelerine yer verdi.

İSRAİL, HAVALİMANINI FÜZELERLE HEDEF ALDI

Ulaştırma Bakanlığı'nın Sivil Havacılık Genel Kurumu, olayın ardından Uluslararası Halep Havalimanı’ndaki tarifeli seferlerin Şam ve Lazkiye Uluslararası Havalimanları’na yönlendirilmesine karar verdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de konuyla ilgili açıklamasında, İsrail'in Halep Uluslararası Havalimanı'nı birkaç füzeyle hedef aldığını ve bu saldırının havalimanında ciddi maddi hasara neden olduğunu kaydetti. Suriyeli yetkililer, havalimanı saldırısında can kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı.

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