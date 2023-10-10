İsrail, Hamaney’e sert çıktı 'Klavye arkasından konuşmak kolay'

İsrail hesabından Hamaney’e “Klavye arkasından konuşmak kolay.” denildi. Hamaney ise X hesabından İsrail’i Gazze’deki saldırıları nedeniyle eleştirmiş ve zulümlerine cevap verileceğini söylemişti.

Hamaney’den İsrail’e tokat tehdidi

İran’ın dini lideri Hamaney, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’i Gazze’deki halkın toplu katledilmesini, kendisini mağdur olarak göstermeye çalışarak meşrulaştırmaya çalışmakla suçladı. Hamaney, “Siyonist rejim, Gazze’deki halkın toplu katledilmesini, kendisini mağdur olarak göstermeye çalışarak meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Gaspçı rejimin liderleri bilmelidir ki bu zulümlere verilecek cevap onların çirkin yüzlerine daha ağır bir tokat olacaktır.” dedi.

İsrail’den Hamaney’e sert yanıt

İsrail’in resmi X hesabından ise Hamaney’in paylaşımına sert bir yanıt geldi.

İsrail hesabından Hamaney’e “Klavyenin arkasına saklandığınızda cesur olmak kolaydır. Siz ve Hamas’lı dostlarınız barbarca eylemlerinizden çok yakında pişman olacaksınız.” denildi.

İsrail, Hamas’ın Gazze’den attığı roketlere karşı sürdürdüğü operasyonlarda sivil kayıplara neden olmuş ve uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.