İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri yayınladı

Kaynak: İHA
İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri yayınladı

İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle bir tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar’ın Gazze Şeridi’nde bir tünelde ailesi ile yürüdüğü görüntüleri yayınladı.

IDF, bu görüntünün İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bir gün öncesine ait olduğunu öne sürdü.

İsrail, Çarşamba günü hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar'a ait yeni görüntüler yayınladı. Bu görüntülerin, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu iddia ediliyor. Videoda, Sinwar'ın iki çocuğu ve bir kadınla birlikte tünelde yürüdüğü, çanta ve su şişesi taşıdığı anlar yer alıyor. İsrail Ordusu, bu görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.

Son Haberler
Evine İHA saldırısı düzenlenen Netanyahu: İran ajanları bedelini ödeyecek
Evine İHA saldırısı düzenlenen Netanyahu: İran ajanları bedelini ödeyecek
Asansör boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi, kurtarmak isteyen kocası yaralandı
Asansör boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi, kurtarmak isteyen kocası yaralandı
Ünlü spor yazarı Turgay Renklikurt hayatını kaybetti
Ünlü spor yazarı Turgay Renklikurt hayatını kaybetti
İsrail yine sivilleri vurdu: Çoğu çocuk 73 kişi öldü
İsrail yine sivilleri vurdu: Çoğu çocuk 73 kişi öldü
İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri yayınladı
İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri yayınladı