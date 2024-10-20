İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri yayınladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar’ın Gazze Şeridi’nde bir tünelde ailesi ile yürüdüğü görüntüleri yayınladı.

IDF, bu görüntünün İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bir gün öncesine ait olduğunu öne sürdü.

İsrail, Çarşamba günü hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar'a ait yeni görüntüler yayınladı. Bu görüntülerin, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu iddia ediliyor. Videoda, Sinwar'ın iki çocuğu ve bir kadınla birlikte tünelde yürüdüğü, çanta ve su şişesi taşıdığı anlar yer alıyor. İsrail Ordusu, bu görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.