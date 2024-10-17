İsrail Hamas liderini öldürdü mü? Hamas'tan açıklama

İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen İsmail Haniye'nin ardından Hamas'ın siyasi liderliğine atanan Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğü iddiaları gündeme geldi.

İsrail ordusu, Sinvar'ın ölümüyle ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

"ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Yahya Sinvar ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar hakkında Hamas kaynaklarından önemli bir iddia ortaya atıldı. Hamas kaynakları, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceğine dair işaretler olduğunu ifade etti.