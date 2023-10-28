İsrail Hamas yöneticisini öldürdü

İsrail dün gece düzenlenen hava operasyonu ile, Hamas yöneticilerinden Ezzam Abu Raffa'yı etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Osmancan Erok
İsrail Hamas yöneticisini öldürdü

Yabancı basın kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın hava oluşumunun lideri Ezzam Abu Raffa'yı savaş uçakları kullanarak öldürdüklerini iddia etti.

IDF, X sosyal ağ hesabından şöyle duyurdu:

İsrail savaş uçakları gecede Hamas'ın Hava Dizisi Başkanı Asem Ebu Rakaba'yı vurdu.

Abu Rakaba, Hamas'ın İHA'larından, insansız hava araçlarından, yamaç paraşütlerinden, havadan tespit ve savunmadan sorumluydu.

7 Ekim katliamının planlanmasında görev almış, yamaç paraşütüyle İsrail'e sızan teröristlere komuta etmiş ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin mevzilerine yapılan insansız hava aracı saldırılarının sorumluluğunu üstlenmişti.

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İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ'NDE 150 YER ALTI HEDEFİNE SALDIRDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 150 yer altı hedefini bir gecede bombaladığı belirtildi.

Açıklamada , "Tsahal (İsrail ordusu) savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, teröristlerin kullandığı tüneller, yer altı savaş alanları ve diğer altyapılar da dahil olmak üzere 150 yer altı hedefini bombaladı " denildi.

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