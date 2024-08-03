İsrail Hamas'ın bir komutanını daha öldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Hamas'ın bir komutanını daha öldürdü

İsrail güçleri Hamas'ın bir komutanını daha öldürdü. Batı Şeria'da gerçekleşen saldırıda üst düzey bir Hamas komutanının yanı sıra 4 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail, Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin öldürülmesi sonrası Hamas’a yönelik saldırılara devam ediyor. Reuter ajansı, İsrail’in Batı Şeria’da düzenlediği saldırıda üst düzey bir Hamas komutanının hedef alındığını ve saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Filistin merkezli haber ajansı Wafa ise saldırıda üst düzey bir Hamas komutanı ile 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Öldürülen Hamas komutanının kim olduğu henüz duyurulmadı.

ORTADOĞU DİKEN ÜSTÜNDE

Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da düzenlenen saldırıda öldürülmesi sonrası Orta Doğu’da gerilim zirveye çıktı. İsrail, İran’dan ve Hamas’tan eş zamanlı saldırı beklerken hem İsrail güvenlik güçleri hem de farklı ülkelerdeki İsrail hedefleri alarma geçti.

Aralarında THY ve Pegasus’un da olduğu çok sayıda havayolu şirketi İran ve Lübnan’a sefelerini iptal etti. İran’da devlet televizyonundan yapılan Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" şeklindeki açıklama sonrası herkes İsrail’e yapılacak bir saldırıyı beklemeye başladı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı.

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