İsrail Han Yunus'ta BM okulunun yakınını vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 20 gündür sürdürüyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin sığındığı BM bünyesindeki bir okulun yakınını vurdu.
Bölgeden yoğun duman yükseldi. Yerel kaynaklar, ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.
Saldırılarda yaralananlar, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.
ENKAZ ALTINDAKİ İNSANLAR ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR
Han Yunus kentindeki bazı binalara saldırı düzenledi.
Saldırılar sonucu bazı binalar tamamen yıkıldı.
Bölgedeki Filistinliler, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştı.
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