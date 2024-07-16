İsrail Han Yunus'ta sivilleri vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail Han Yunus'ta sivilleri vurdu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 17 sivil yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine bağlı Attar bölgesinde sivilleri hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail ordusu tarafından yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu bölgeye düzenlenen hava saldırısında en az 17 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi ise yaralandı.

İsrail'in 13 Temmuz'da yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'un El Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise 90 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi de yaralanmıştı. Bu bölge, daha önce İsrail tarafından güvenli bölge olarak ilan edilmişti.

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