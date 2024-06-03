İsrail Han Yunus'u vurdu: 12 ölü

Filistin haber ajansı WAFA’nın açıkladığına göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusunda bulunan er-Ramida bölgesinde 2 evi bombalaması sonucunda 3’ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Han Yunus’ta "Ebu Hatır" ailesinin evini hedef alan saldırı sonucunda ise 2 Filistinli hayatını kaybederken İsrail ordusu, Avrupa Hastanesi'nin çevresine de saldırdı. İsrail’in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi bombalaması sebebiyle 6’si kadın ve çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın 36 bin 439 Filistinli öldürülmüş, 82 bin 627 kişi yaralanmıştı.