İsrail, hapishanelerdeki 200 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, Hamas ile ateşkes anlaşması kapsamında hapishanelerdeki 200 Filistinliyi serbest bıraktı. İsrail ile Hamas arasındaki ikinci takas süreci tamamlandı.

Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugün 4 İsrailli kadın esiri serbest bırakmasının ardından İsrail'den beklenen adım geldi. İsrail Cezaevi Hizmetleri Servisi'nden (IPS) yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Hapishanesi'nde ve Negev Çölü'ndeki Ktziot Cezaevi'nde tutulan 200 Filistinlinin serbest bırakıldığı bildirildi. Serbest bırakılanlardan 121'inin daha önce ömür boyu hapis cezasına mahkum edildiği ifade edildi. Serbest kalan Filistinlilerin 114'ü Batı Şeria'da özgürlüğüne kavuşurken, 16'sının Gazze'ye gönderildiği, en ciddi suçlardan hüküm giyen 70 Filistinlinin ise farklı ülkeye sınır dışı edildiği belirtildi.

Mısır televizyonu Qahera TV ise 70 Filistinlinin Mısır'a sınır dışı edildiğini aktardı. Filistinlilerin Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafına ulaştığı belirtildi.

HAMAS, 4 İSRAİLLİ KADIN ASKERİ SERBEST BIRAKMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, öğle saatlerinde 4 İsrailli kadın asker Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy'i serbest bırakmıştı. Esirler İsrail'e varırken, gözler 200 Filistinliyi serbest bırakmayı taahhüt eden İsrail'e çevrilmişti.