İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara elektrik şoku

İsrail, hapishanelerindeki Filistinli tutukluları “dış dünyadan tamamen izole etmek” için elektriksiz bıraktı.

KAYNAK: AA
İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara elektrik şoku

İsrail Hapishaneler Otoritesi Başkanı’nın emriyle gerçekleştirilen bu uygulama, tutukluların kaçak telefonlarla terör eylemi talimatı vermesini engellemeyi amaçlıyor. Filistinli tutuklular ise bu duruma tepki gösteriyor.

Elektrik kesintisi kararı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, cezaevi yönetimindeki üst düzey yetkililer, Filistinli tutukluların elektriğinin kesildiğini doğruladı.

Filistinli tutukluların bulunduğu koğuşlardaki elektriğin, İsrail Hapishaneler Otoritesi Başkanı Tümgeneral Katy Perry’nin talimatıyla kesildiğini ifade eden yetkililer, bunun hedefinin, “Filistinli tutukluların kaçak telefonlar aracılığıyla dış dünya ile irtibat kurmak suretiyle terör eylemi talimatı vermelerinin önünü kesmek olduğunu” savundu.

Filistinli tutukluların durumu

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde 1200’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistinli tutuklular, İsrail’in kendilerine uyguladığı ayrımcı ve işkenceci muameleye karşı direniyor. Tutuklular, elektrik kesintisi kararına da tepki göstererek, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve temel haklarını ihlal ettiğini belirtiyor.

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