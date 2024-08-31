İsrail hapishanesindeki Gazzeli esir hayatını kaybetti

Kaynak: AA
İsrail hapishanesindeki Gazzeli esir hayatını kaybetti

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 65 yaşındaki Nasr Said Ziyara'nın İsrail'in Ramle Hapishanesinde 16 Ağustos'ta vefat ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Ziyara'nın İsrail tarafından uygulanan sistematik işkenceler sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ziyara'nın, İsrail askerleri tarafından 29 Aralık'ta Gazze'nin Et-Tuffah Mahallesi'nde evinde sorgulanıp alıkonulduğu, oğlu Cihad Ziyara'nın ise Negev Hapishanesinde tutulduğu bilgisi verildi.

Ziyara'nın, sağlık durumunun kötüleşmesi ve bedeninde yanıkların bulunması nedeniyle bir hafta önce Ramle Hapishanesine nakledildiği ifade edildi.

Uluslararası hukuk kurumlarından, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve İsrail'in hesap vermesi için çağrı yapıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli esir sayısının 24'e yükseldiği, kimlikleri açıklanmayan birçok esirin olduğu bildirildi.

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