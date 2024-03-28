İsrail hastanedeki 200 kişiyi infaz etti. Gazze'de katliam

Kaynak: AA
İsrail hastanedeki 200 kişiyi infaz etti. Gazze'de katliam
Gazze hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde 200 Filistinliyi infaz ettiğini, yaklaşık 1000 Filistinliyi de alıkoyduğunu açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 18 Mart'ta Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlediği baskın ve kuşatmaya ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Paylaşılan bilgiler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

"200 KİŞİ İNFAZ EDİLDİ"

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yerleşkesinde ve çevresinde işlediği suçlara devam ediyor. Mevcut bilgilere göre İsrail askerleri hastane yerleşkesinde 200'den fazla zorla yerinden edilmiş Filistinliyi infaz etti, yaklaşık 1000 kişiyi alıkoydu." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun, hastanedeki sağlık personeli ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu yapıları bombalayıp yıktığı bunun yanı sıra sorgulama bahanesiyle binalardan çıkararak eziyet veya infaz ettiği iddia edildi.

İsrail ordusunun, bazı konutlara ulaşımı engellediği, hava saldırısı ve keskin nişancılarla hedef aldığı ve bölgeye ambulanslar da ulaşamadığı için tam sayının bilinemediği ancak çok sayıda ölü ve yaralının olduğu ifade edildi.

"TÜM SORUMLULUK ABD YÖNETİMİNİN"

İsrail'in Filistinliler aleyhinde tüm dünyanın gözleri önünde işlemeye devam ettiği suçların kınandığı açıklamada, dünyanın bu katliamı durdurmak için sesiz kaldığı ve hiçbir girişimde bulunmadığı vurguladı.

Şifa Hastanesi'nin ilk kez basıldığı ve bombalandığında uluslararası toplumda net ve güçlü bir tepki gelmemesinin, İsrail'i hastaneleri, sağlık merkezlerini hedef alma konusunda cesaretlendirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Şifa Hastanesi yerleşkesine, sağlık personeline, yaralılara, hastalara ve zorla yerinden edilen sivillere yönelik katliamın tüm sorumluluğun ABD yönetimi ve uluslararası topluma ait olduğunun altını çizdi.

Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlilerden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu top atışlarıyla yerleşkedeki pek çok noktayı hedef aldı, büyük kısmını ateşe verdi ve hastane çevresindeki binaları da vurmayı sürdürüyor.

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