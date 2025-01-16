İsrail hükümetinden 'kafa karıştırıcı' açıklamalar!

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında çekilmeyeceğine dair açıklamasını "sehven" yapıldığı iddiasıyla geri çekti.

Ofis, "üst düzey bir siyasi yetkiliye" dayandırılarak yayımlanan, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceği yönündeki açıklamanın "sehven" yapıldığını öne sürdü.

GERİ ÇEKİLEN AÇIKLAMA

Geri çekilen açıklamada, "Gerçeği yansıtmayan haberlerin aksine İsrail Philadelphi Koridoru'nu terk etmeyecek ve birinci aşamanın 42 günü boyunca koridorda kalacaktır." ifadesine yer verilmişti.

İsrail askerlerinin kademeli olarak bölgeden çekileceği yalanlanan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"İlk aşamada, 16. günden itibaren savaşı sona erdirme müzakereleri başlayacak. Eğer Hamas İsrail'in savaşı sona erdirme talebini (hedeflerine ulaşmak için) kabul etmezse, İsrail 42. güne kadar ve her durumda 50. güne kadar Philadelphi Koridoru'nda kalacaktır."

⁠İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.