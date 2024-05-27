İsrail ile Mısır arasında çatışma

İsrail basınına göre, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı ileri sürüldü.

Haberde, İsrail askerlerinin uyarı ateşi açarak, Mısır askerlerine karşılık verdiği açıklandı.

İsrail medyalarından Channel 14 ise "İsrail ordusunun, Mısır birliklerinin ateşi sonucunda karşı uyarı ateşi açtığını" duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan iddialara göre ise Mısır ordusuyla İsrail arasında çıkan çatışmalarda kayıplar yaşandı.

El Cezire'ye göre ise Mısır askerleri, Refah Sınır Kapısı çevresindeki İsrail güçlerine ateş açtı. Çatışma doğrulanır ve devam ederse bölgedeki gerilim artacak.

RESMİ HABER AJANSI DOĞRULADI

İsrail’in resmi haber ajansı KANN, haberi doğruladı ve 1 Mısırlı askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Ayrıntılar geliyor…