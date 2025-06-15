İsrail, İran füzelerine karşı çaresiz kaldı! Demir Kubbe alay konusu oldu

İsrail'in İran'a saldırısının ardından, İran da misilleme yaparak İsrail'e cevap verdi.
HAYFA PERİŞAN HALDE
İran'ın sert karşılığı sonrası İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe adeta işlevini yitirdi. İran'ın hipersonik füzeleri özellikle ağır tahribat oluştururken, İsrail'in hayfa kentinde ağır yıkıntılar oluştu.
İRAN'IN ELİ GÜÇLENDİ
İsrail halkında korku boy göstermeye başlarken, Demir Kubbe'nin işlevsiz kalması ise İran'ın elini güçlendirdi.
İSRAİL ÇARESİZ KALDI
İran'ın füzelerine karşı çaresiz kalan İsrail'in Demir kubbesi Batı Şeria halkı tarafından alay konusu olurken, Demir Kubbe'nin tiye alındığı bir video ön plana çıktı.
DEMİR KUBBE TİYE ALINDI
İşte Demir Kubbe'nin tiye alındığı o video;