İsrail İran’ı vurdu altın fiyatları rekora uçtu! Vatandaş soluğu kuyumcuda alıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail İran’ı vurdu altın fiyatları rekora uçtu! Vatandaş soluğu kuyumcuda alıyor

Gram altın, Orta Doğu’daki gerilimle yükselişe geçti. %1,1 artarak 4.332 liradan işlem görüyor. Ons altın 3.417 dolarda. Güvenli liman talebi artarken, piyasalar Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletlerinden gelecek habere odaklandı.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 4 bin 284 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,1 artışla 4 bin 332 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 260 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,9 primle 3 bin 417 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan gerginlik varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler güvenli limanlara olan talebi artırıyor.

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Analistler, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın ürün maliyetlerini artıracağına yönelik endişeleri arttırdığını da belirten analistler, bu gelişmelerle birlikte büyük merkez bankalarının para politikalarındaki olası değişikliklerin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

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Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 380 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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