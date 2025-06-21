İsrail İran'ın nükleer tesisini vurdu! Yetkililerden ilk açıklama geldi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail İran'ın nükleer tesisini vurdu! Yetkililerden ilk açıklama geldi...

İran’ın resmi Fars Haber Ajansı, sabah saatlerinde İsrail’in İsfahan’daki Nükleer Teknoloji Merkezi’ni hedef aldığını duyurdu.

İran’ın resmi Fars Haber Ajansı, sabah saatlerinde İsrail’in İsfahan’daki Nükleer Teknoloji Merkezi’ni hedef aldığını açıkladı.

Saldırı sonrası tesiste herhangi bir tehlikeli madde sızıntısının yaşanmadığı ise İran yetkilileri tarafından açıklandı.

İran’ın en büyük nükleer araştırma merkezi konumunda yer alan İsfahan'daki nükleer enerji tesisi, uranyum dönüşüm faaliyetleri sağlıyor.

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