İsrail İran'ın nükleer tesisini vurdu! Yetkililerden ilk açıklama geldi...

İran’ın resmi Fars Haber Ajansı, sabah saatlerinde İsrail’in İsfahan’daki Nükleer Teknoloji Merkezi’ni hedef aldığını açıkladı.

Saldırı sonrası tesiste herhangi bir tehlikeli madde sızıntısının yaşanmadığı ise İran yetkilileri tarafından açıklandı.

İran’ın en büyük nükleer araştırma merkezi konumunda yer alan İsfahan'daki nükleer enerji tesisi, uranyum dönüşüm faaliyetleri sağlıyor.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı düzenlendi

İran İsrail'i yeniden vurdu! Tel Aviv'de siren sesleri

BM'den İsrail'e "uluslararası hukuk" uyarısı

İran Dışişleri Bakanı'na suikast girişimi son anda önlendi: İsrail'in terör hücresi çökertildi