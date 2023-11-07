İsrail, kara operasyonu için ek operasyonel planlara onay verdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladı.

KAYNAK: AA
İsrail, kara operasyonu için ek operasyonel planlara onay verdi

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Galant, gerçekleştirdiği bir toplantıda, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde İsrail ordusunun gerçekleştireceği yeni operasyonel faaliyet planlarını onayladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galant, İsrail ordusunun geçen günkü operasyonunun çok etkileyici olduğunu, son 24 saatte İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarının tasfiye edildiğini savundu.

İsrail ordusu 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, Hamas'a bağlı Deyr Belah Taburu komutanı Vail Ebu Asefe'nin öldürüldüğünü duyurmuş ancak Hamas'tan konuya ilişkin açıklama gelmemişti.

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