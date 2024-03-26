İsrail, Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdı

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) dün onaylanan Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısına atıf yapılarak, Hamas'ın tutumunun "müzakerelere devam etmekle ilgilenmediğinin açık bir kanıtı ve BMGK kararının yol açtığı zararın üzücü bir göstergesi" olduğu öne sürüldü.

Yapılan açıklamada, İsrail heyetinin geri çağrıldığı belirtilerek, "İsrail, Hamas'ın hayali taleplerine boyun eğmeyecektir." denildi.