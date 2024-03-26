İsrail, Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdı

Kaynak: AA
İsrail, Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdı
İsrail, Gazze'deki savaşın tamamen bitmesi ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi dahil olmak üzere Hamas'ın "aşırı talepleri" nedeniyle Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdığını açıkladı.

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) dün onaylanan Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısına atıf yapılarak, Hamas'ın tutumunun "müzakerelere devam etmekle ilgilenmediğinin açık bir kanıtı ve BMGK kararının yol açtığı zararın üzücü bir göstergesi" olduğu öne sürüldü.

Yapılan açıklamada, İsrail heyetinin geri çağrıldığı belirtilerek, "İsrail, Hamas'ın hayali taleplerine boyun eğmeyecektir." denildi.

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