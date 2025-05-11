İsrail katliama devam ediyor! 4'ü çocuk, 10 kişi daha öldü

Kaynak: AA
İsrail katliama devam ediyor! 4'ü çocuk, 10 kişi daha öldü

İsrail’in Gazze’de Han Yunus düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef aldığı saldırılarda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un batısındaki el-Emel bölgesinde "el-Alemi" ailesinin sığındığı çadırı bombaladı. Saldırıda, Mutasım Muhammed el-Alemi, eşi ile çocukları Muhammed ve Neda hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus’un kuzeyindeki Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda da "el-Ağa" ailesinden anne, baba ve iki kız çocukları yaşamını yitirdi.

ÇADIR HEDEF ALINDI

Han Yunus'ta ise bir çadırın hedef alınması sonucu, 1 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Mevasi el-Karara bölgesinde bir bisikletin hedef alınması sonucu da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira bölgesi, İsrail topçularının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Aynı anda, İsrail’e ait askeri araçlardan yoğun ateş açıldı.

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