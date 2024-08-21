İsrail kendi vatandaşına da terörist. Acımasızca dövüp çuval gibi kaldırıma attılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail kendi vatandaşına da terörist. Acımasızca dövüp çuval gibi kaldırıma attılar

İsrail’de zorunlu askerlik için yapılan eylemde polisin sert müdahalesi dikkat çekti. Bu olay sonrasında, "İsrail kendi vatandaşına da terörist. Acımasızca dövüp çuval gibi kaldırıma attılar" yorumu yapıldı.

Gazze'deki savaşın İsrail'de zorunlu askerlik tartışmalarını yeniden alevlendiği biliniyor.

İsrail'de dini eğitim alan ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlik hizmetinden muaf tutulmasına ilişkin tartışmalar uzun süredir devam eden Gazze savaşıyla yeniden gündem oldu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen yıl Eylül ayında aldığı kararda ultra-Ortodoksların askerlerin hizmetinden muaf tutulmasının ayrımcılık olduğuna karar vermişti.

Askerlik yapmak istemedikleri için Ortodoks Yahudilerinin İsrail’de yapılan eylemde darp edildiği bildirildi.

İsrail polisinin bir vatandaşını savurduğu ve kaldırımı attığı görüntüler dikkat çekti.

Oturma eylemi yapan bir Ortodoks Yahudi’yi kaldırdığı ve polisin kaldırıma fırlattığı görüldü.

Bu eylemde yaralananların olduğu ifade edildi.

İnsanların coplarla hiç acımadan darp edildiği görüntüler tepki çekti.

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