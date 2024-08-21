İsrail kendi vatandaşına da terörist. Acımasızca dövüp çuval gibi kaldırıma attılar

İsrail’de zorunlu askerlik için yapılan eylemde polisin sert müdahalesi dikkat çekti. Bu olay sonrasında, "İsrail kendi vatandaşına da terörist. Acımasızca dövüp çuval gibi kaldırıma attılar" yorumu yapıldı.