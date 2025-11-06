İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki üç köyün sakinlerine haritalarda gösterilen bölgeleri tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, bu bölgelerde yaşayan Hizbullah'ın altyapısına saldırı düzenlediğini duyurdu.

İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR!

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 3 beldeye saldırı gerçekleştireceği tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki et-Taybe ve Tayr Debba beldelerine saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba beldelerindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.

Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını talep etti.

İSRAİL ATEŞKES ANLAŞMASINI 4 BİN 500'DEN FAZLA KEZ İHLAL ETTİ

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

2024 yılının Kasım ayında Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan İsrail, son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.