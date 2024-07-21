İsrail Lübnan'da silah deposunu vurdu. Çok sayıda yaralı

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Adlun beldesine yönelik bir hava saldırısı düzenledi ve saldırı sırasında bölgede güçlü patlamalar duyuldu. Patlamaların, hedef alınan silah deposu nedeniyle devam ettiği belirtildi.

Saldırı sonucu etrafa saçılan şarapnellerin çevre köylere kadar ulaştığı ve üç kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolun iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Sosyal medya platformlarında, patlamaların yaşandığı anlara ait görüntüler ve alev toplarının yükseldiği videolar paylaşıldı. İsrail basını ise saldırının sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafede gerçekleştiğini duyurdu.

NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Sur kentine bağlı eş-Şahabiye ve el-Mecadil beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Ancak bu saldırılar hakkında daha fazla detay verilmedi.

Lübnan Hizbullahı'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'ne insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda iki İsrail askerinin yaralandığı belirtildi. Hizbullah'ın saldırısı ve buna karşılık olarak fırlatılan önleyici füzelerin şarapnelleri nedeniyle Golan Tepeleri'nde, Banyas Nehri yakınlarında orman yangınları çıktığı bildirildi.