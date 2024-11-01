İsrail Lübnan’ı vurdu! En az 2 ölü 4 yaralı

Orta Doğu’daki saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Beyrut’un güneydoğusundaki Ain El Remmaneh mahallesine düzenlenen İsrail saldırılarında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut’un yanı sıra liman kenti Sur çevresinde alçak uçuş yaptığı belirtilirken, farklı bölgelere yönelik en az 10 saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı. İsrail ordusundan saldırılara ilişkin bir açıklama yapılmadı. Daha önce Lübnan’ın farklı bölgelerine yönelik birçok saldırı düzenleyen İsrail ordusu, bu saldırılarda Hizbullah’a ait tesislerin hedef alındığını iddia etmişti.