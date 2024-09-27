İsrail Lübnan'ın güneyindeki Şeba’da 3 katlı bir evi hedef aldı: Aynı aileden 9 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları geceden itibaren güney bölgelerine yönelik bombardımanı artırdı. Şeba'da 3 katlı bir evin hedef alınması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi. Burc Rehhal'de metruk bir evin bombalanmasıyla çevredeki yapılar zarar gördü.

İsrail'in Deyr Kanun en-Nehr, El-Halusiye, Debal, El-Bazuriye, Şehabiye, El-Abasiye, Kadmus, Cel el-Bahr ve Sur kentinin doğusuna düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Güneyden başkent Beyrut ve diğer güvenli bölgelere göç dalgası sürüyor.

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İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü. Hizbullah ile 8 Ekim'den beri çatışan İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, bu saldırılarda 748 kişi öldü ve yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Hizbullah, İsrail'in güney ve doğu bölgelerine yönelik yoğun bombardımana füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında büyük bir hasar açıklanmadı. Güneyden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenler de bulunuyor.

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