ABD'den İsrail'e 8,7 milyar dolarlık askeri yardım

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD tarafından hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve diğer askeri faaliyetleri desteklemek amacıyla 8,7 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlandığını duyurdu. Bu yardım, temel savaş ihtiyaçları için 3,5 milyar dolar, Demir Kubbe, David's Sling ve gelişmiş lazer savunma sistemleri için ise 5,2 milyar dolarlık bir fon içeriyor.

Anlaşmanın, İsrailli ve ABD'li yetkililer arasında Washington’da gerçekleştirilen toplantıların ardından tamamlandığı belirtildi. Kritik alımlar için 3,5 milyar doların halihazırda alındığı ve ilave 5,2 milyar doların İsrail’in hava savunma sistemlerini daha da geliştirmek amacıyla kullanılacağı açıklandı. Özellikle Demir Kubbe ve David's Sling gibi sistemlerin güçlendirilmesi ve yüksek güçlü lazer savunma sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecek.

Yardım paketi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın BM Genel Kurulu’nda İsrail'i soykırımla suçladığı ve ABD’yi İsrail’e ölümcül silahlar sağlamakla itham ettiği gün açıklandı.