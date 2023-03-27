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Yüzbinler sokağa inince. İsrail Meclisinden yargı reformu için geri adım

İsrail Meclisindeki Yasama Komisyonu, tartışmalı yargı reformu yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamasının yapılmamasına karar verdi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 03:16
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İsrail Meclisindeki Yasama Komisyonu, yargı reformu için geri adım kararı aldı

Yüzbinler sokağa inince. İsrail Meclisinden yargı reformu için geri adım
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Parlamento Yasa Komisyonu, Yargıçları Atama Komitesinin yapısını değiştiren kanunun ikinci ve üçüncü oturumlardaki oylamasının yapılmaması kararı aldı.

Oylamanın yapılmaması kararının, ülke genelindeki yüz binlerce İsraillinin katıldığı yoğun protestoların ardından gelmesi dikkati çekti.

Herhangi bir kanunun Mecliste oylamaya sunulmadan önce Yasama Komisyonu'ndan geçmesi ve burada son halini alması gerekiyor.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Başbakan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

Gallant'ın görevden alınmasının ardından yüz binlerce İsrailli sokaklarda yargı tasarısını ve Gallant'ın görevden alınmasını protesto ederken, Netanyahu'ya istifa çağrıları yaptı.

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