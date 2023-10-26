İsrail mülteci kampına saldırdı: Al Jazeera muhabirinin eşi ve çocukları öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişiyi öldü.

Katar merkezli Al-Jazeera kanalından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

Gazeteci Dahduh'un ailesinin İsrail saldırılarıyla yerinden edildiği için Nuseyrat’taki eve sığındıkları belirtildi.

Al-Jazeera'da yayınlanan görüntülerde yaşlı gözlerle öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar." dedi.

Dahduh'un, İsrail ordusunun evini bombalayarak öldürdüğü küçük kızını kucağında taşıdığı görüntüler de hüzünlü anlara sahne oldu.

Al-Jazeera'dan Editör Muhammed Muavvad da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dahduh'un evine İsrail ordusunun saldırı düzenlediği haberini canlı yayında aldığını kaydetti.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden de Dahduh'un ailesi için taziye mesajı yayımlandı.

Dahduh'un önemli çalışmalarının hatırlatıldığı açıklamada, İsrail'in Gazze halkının yanı sıra gazetecileri de hedef aldığı vurgulandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.