İsrail mülteci kampını vurdu: 14 ölü

Kaynak: AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da yer aldığı 14 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda hayatını kaybedenler, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar belli aralıklarla sürüyor. 432 gündür süren saldırılarda cumartesi gününü saldırılarda 44 bin 580'i kişi hayatını kaybetti. 89 bin 622 kişi de yaralandı. 5 günde kaç kişinin öldüğü ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da yer aldığı 14 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası hayatını kaybedenler, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi.

Son saldırıda 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 44 bin 594'e yükseldi.

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