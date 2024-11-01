İsrail o ülkeyi savaş uçaklarıyla vurdu. Ne Filistin ne Lübnan ne de İran

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail o ülkeyi savaş uçaklarıyla vurdu. Ne Filistin ne Lübnan ne de İran

Filistin, Lübnan ve İran'ın ardından 4. ülkeyi vurdu. Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Kusayr ilçesinde birden fazla noktaya kimliği belirsiz savaş uçakları hava saldırısı düzenledi. Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyurdu.

Suriye'de kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un güney kırsalında yer alan Kusayr ilçesine 5 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda, pazar yerindeki bir askeri karargah, Cusiye Sınır Kapısı, sanayi bölgesinde bir askeri karargah, Kusayr'ın batı kırsalını Lübnan'a bağlayan Def Köprüsü hedef alındı.

Asi Nehri üzerinde bulunan Def Köprüsü'nün, Hizbullah tarafından Kusayr ile Lübnan'ın kuzeyi arasında askeri ve lojistik sevkiyat amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor. Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA haberinde, İsrail güçlerinin Kusayr'daki sanayi bölgesi ile sivillerin yaşadığı konutları hedef aldığını ileri sürdü.

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Haberde ayrıca sanayi bölgesinde hasar meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre bazı sivillerin yaralandığı iddia edildi. Öte yandan saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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