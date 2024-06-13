İsrail ordusu Cenin’e baskın düzenledi

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail ordusu Cenin’e baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altında olan Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.

İsrail ordusu, Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin’e baskın gerçekleştirdi ve Cenin Mülteci Kampı’nı kuşatma altına aldı. İsrail ordusunun Filistinlilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptığı belirtilirken Cenin'de en az 1 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail askerleri ve Filistinliler arasında arbede yaşanırken ordu, düzenlenen baskına ve gözaltılara karşı çıkarak taş atan Filistinlilere gerçek mermiyle saldırdı. En az 1 Filistinlinin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin Mülteci Kampı çevresindeki caddelere zarar verirken mülteci kampının etrafına destek kuvvet gönderen İsrail ordusu, kampı kuşatma altına aldı. İsrail ordusu, günün erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan pek çok kente baskın gerçekleştirdi ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltılar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren düzenlediği saldırılardan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gözaltı ve baskınlar arttı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim gününden beri, İsrail’in saldırılarında 543 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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